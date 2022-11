Ministrica Fajon s predstavniki slovenske manjšine v Italiji in Avstriji o pomenu enotnosti

Ljubljana, 4. novembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes v Ljubljani sestala s predstavniki slovenske manjšine v Italiji in Avstriji. Med drugim so izpostavili pomen enotnosti pri zastopanju interesov slovenske manjšine, potrebo po zagotovitvi stalnega sedeža za slovenskega predstavnika v italijanskem parlamentu in pomen krepitve slovenskega jezika v Avstriji.

Zunanja ministrica je danes na pogovorih gostila številne predstavnike slovenske manjšine v Italiji in Avstriji. Tako za slovenske oblasti kot vse predstavnike slovenske manjšine v Italiji in Avstriji je pomembna enotnost pri zastopanju interesov slovenske manjšine, je kot ključno sporočilo pogovorov izpostavila ministrica.

Italijanski senatorki Tatjani Rojc je čestitala za ponovno izvolitev, a pri tem poudarila, da bo v prihodnosti potrebno zagotoviti stalni sedež za slovenskega predstavnika v italijanskem parlamentu.

Tako ministrica kot senatorka sta izpostavili, da bi lahko nova desna vlada v Italiji prinesla številne izzive za slovensko manjšino, Slovenijo in Evropo. "Mislim, da bo nova vlada vsaj navzven evropsko naravnana, tudi zaradi vseh izzivov, s katerimi se sedaj soočamo. Njeno notranjepolitično ravnanje pa je še prezgodaj presojati," je dejala Fajon.

Podobno mnenje je izrazila tudi Tatjana Rojc in zatrdila, da obstaja strah, da bi se v prihodnje lahko omejile nekatere že pridobljene pravice slovenske manjšine v Italiji. "Upam tudi, da ne bo prišlo do kakšnih neljubih incidentov s strani posebno nekaterih, ki so že v preteklosti izkazali nelojalen odnos do Slovencev," je dejala.

"Posebej moramo biti previdni tudi na zakon za manjšinske medije, da ne bi prišlo do krčenja financiranja manjšinskih medijev, saj bi to predstavljalo veliko nevarnost za našo narodno skupnost," je še dodala.

Ministrica je s predstavniki slovenske manjšine v Italiji med drugim govorila o izzivih pri uveljavljanju slovenskega jezika, krepitvi čezmejnega sodelovanja, posledicah vojne v Ukrajini ter o prihodih nezakonitih priseljencev v Italijo.

"Strinjali smo se, da morajo naše meje ostati odprte in da bomo storili vse, da tudi schengen popolnoma obnovimo," je dejala ministrica. V luči tega je pozdravila skorajšnji vstop Hrvaške v schengen in zatrdila, da to v ničemer ne bo izpodbijalo same razsodbe arbitražnega sodišča.

Tudi na kasnejših pogovorih s predstavniki slovenske manjšine v Avstriji je ministrica izpostavila pomen krepitve slovenskega jezika, vse od predšolske vzgoje in vrtca pa do univerz. "Pravice slovenske narodne manjšine v Avstriji so zapisane v 7. členu avstrijske državne pogodbe, pri čemer pa ocenjujemo, da člen trenutno ostaja le deloma izpolnjen," je dejala.

Podobno meni predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik. "Nujno je, da Avstrija to čim prej uredi, ne le za slovensko manjšino ampak za vse manjšine v državi. 7. člen ni izpolnjen, še zlasti ne na uradih in sodiščih, kjer slovenski jezik ni dostopen," je opozoril.

Prav tako je poudaril, da trenutno državljani Slovenije v Avstriji lahko zaprosijo za uporabo slovenskega jezika v sodstvu, avstrijski Slovenci pa še ne. Hkrati je izrazil željo, da se čim prej ponovno vzpostavi nemoten in prost prehod slovensko-avstrijske meje.

V bližnji prihodnosti namerava ministrica Fajon odpotovati v Rim, kjer se bo sestala z novim italijanskim zunanjim ministrom Antoniem Tajanijem. Na Dunaj pa naj bi kmalu odpotovala pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in se sestala z avstrijsko kolegico Almo Zadić.