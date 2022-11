Strokovni vodja EPK 2025 postal Stojan Pelko

Nova Gorica, 4. novembra - Javni zavod GO! 2025 je imenoval Stojana Pelka za programskega vodjo Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025. Komisijo je prepričal z ambiciozno vizijo programskega in strokovnega dela ter izkušnjami iz upravljanja kulturnega sektorja. Na razpis za vodjo programa zavoda GO! 2025 se je prijavilo 13 kandidatov iz Slovenije, Hrvaške in Italije.