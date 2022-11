Skupina G7 obsodila več držav in obljubila pomoč Ukrajini

Münster, 4. novembra - Zunanji ministri držav G7 so v skupni izjavi po dvodnevnem zasedanju obsodili dejanja Rusije, Irana in Severne Koreje, ter obljubili vzpostavitev mehanizma za pomoč Ukrajini. Omenili so grožnje Rusije z jedrskim orožjem, zatiranje protestov v Iranu in raketne poskuse Severne Koreje, spregovorili pa so tudi o odnosu Kitajske do Tajvana.