Slovenija piha 0,0 tudi pred letošnjimi martinovanji

Ljubljana, 4. novembra - Ministrstvi za notranje zadeve in za zdravje pred letošnjimi martinovanji organizirata akcijo Slovenija piha 0,0, ki jo izvajajo že sedmo leto. Škodljiva raba alkohola v Sloveniji predstavlja velik javnozdravstveni, ekonomski in družbeni problem, hkrati pa prispeva tudi k slabši prometni varnosti, so izpostavili na skupni novinarski konferenci.