Pobuda za referendum o noveli zakona o SDH prepozna

Ljubljana, 4. novembra - Predstavniki Združenja svetov delavcev Slovenije so podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH) vložili prepozno, so danes za STA pojasnili v DZ. Novelo zakona so že poslali v objavo v uradni list in bo začela veljati 19. novembra.