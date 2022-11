Ministrica Fajon s predstavniki slovenske manjšine v Italiji o pomenu enotnosti

Zunanja ministrica je danes na pogovorih gostila predsednico Slovenske kulturno gospodarske zveze Ksenijo Dobrila, predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja, senatorko v italijanskem parlamentu Tatjano Rojc, predsednika Paritetnega odbora Marka Jarca ter deželna svetnika Furlanije-Julijske krajine Marka Pisanija in Danila Slokarja.

Tako za slovenske oblasti kot vse predstavnike slovenske manjšine v Italiji je pomembna enotnost pri zastopanju interesov slovenske manjšine, je kot ključno sporočilo pogovorov izpostavila ministrica.

Italijanski senatorki Tatjani Rojc je čestitala za ponovno izvolitev, a pri tem poudarila, da bo v prihodnosti potrebno zagotoviti stalni sedež za slovenskega predstavnika v italijanskem parlamentu.

Tako ministrica kot senatorka sta izpostavili, da bi lahko nova desna vlada v Italiji prinesla številne izzive za slovensko manjšino, Slovenijo in Evropo. "Mislim, da bo nova vlada vsaj navzven evropsko naravnana, tudi zaradi vseh izzivov, s katerimi se sedaj soočamo. Njeno notranjepolitično ravnanje pa je še prezgodaj presojati," je dejala Fajon.

Podobno mnenje je izrazila tudi Tatjana Rojc in zatrdila, da obstaja strah, da bi se v prihodnje lahko omejile nekatere že pridobljene pravice slovenske manjšine v Italiji. "Upam tudi, da ne bo prišlo do kakšnih neljubih incidentov s strani posebno nekaterih, ki so že v preteklosti izkazali nelojalen odnos do Slovencev," je dejala.

"Posebej moramo biti previdni tudi na zakon za manjšinske medije, da ne bi prišlo do krčenja financiranja manjšinskih medijev, saj bi to predstavljalo veliko nevarnost za našo narodno skupnost," je še dodala.

Ministrica je s predstavniki manjšine med drugim govorila o izzivih pri uveljavljanju slovenskega jezika, krepitvi čezmejnega sodelovanja, posledicah vojne v Ukrajini ter o prihodih nezakonitih priseljencev v Italijo.

"Strinjali smo se, da morajo naše meje ostati odprte in da bomo storili vse, da tudi schengen popolnoma obnovimo," je dejala ministrica. V luči tega je pozdravila skorajšnji vstop Hrvaške v schengen in zatrdila, da to v ničemer ne bo izpodbijalo same razsodbe arbitražnega sodišča.

Ministrica Fajon se bo danes sestala tudi s predstavniki slovenske manjšine v Avstriji. V bližnji prihodnosti pa namerava odpotovati v Rim, kjer se bo sestala z novim italijanskim zunanjim ministrom Antoniem Tajanijem.