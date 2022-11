Ljubljana/Murska Sobota, 5. novembra - Danes je svetovni dan romskega jezika, 5. novembra leta 2008 so namreč na Hrvaškem prvič predstavili romsko-hrvaški in hrvaško-romski slovar. Prvi obsežnejši slovensko-romski slovar so pred leti sicer dobili tudi Romi v Sloveniji, še vedno pa se jim ni uresničila želja, da bi sistemsko uvedli poučevanja romskega jezika v šolah.