Na Jesenicah ima aktualni župan štiri izzivalce

Jesenice, 4. novembra - V jeseniški občini se tako kot že pred štirimi leti znova obeta zanimiv boj za županski stolček. Aktualni župan Blaž Račič, ki znova kandidira s podpisi volivcev, ima štiri izzivalce. To so Peter Bohinec (SD), Andrej Vastl (SDS), Sabina Mulalić (Gibanje Svoboda) in nestrankarska kandidatka Eva Mlakar.