Skupina Mol v tretjem četrtletju z rastjo prihodkov in dobička

Budimpešta, 4. novembra - Skupina Mol je v letošnjem tretjem četrtletju zabeležila skokovito rast prihodkov in dobička na račun rekordnih cen plina in dobrega poslovanja v segmentu rafinerij. Čisti dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je povečal za 52 odstotkov na 1,45 milijarde dolarjev (1,47 milijarde evrov), so danes sporočili iz družbe.