SkyShowtime od sredine decembra tudi v Sloveniji

Ljubljana, 4. novembra - Ponudnik pretočnih vsebin SkyShowtime je objavil datume širitve svojih storitev po Srednji in Vzhodni Evropi. Svoje delovanje bo 14. decembra razširil v Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Črno goro, Kosovo, Hrvaško in Srbijo, piše v sporočilu za javnost.