Akos: V televizijskem programu Nova24TV spodbujanje nasilja in sovraštva

Ljubljana, 4. novembra - Akos je v inšpekcijskem nadzora zoper izdajatelja televizijskega programa Nova24TV, družbo NTV24.si, v oddaji Kdo vam laže?, predvajani 28. junija, prepoznal spodbujanje nasilja in sovraštva do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi prepričanja, političnega ali drugega mnenja, s čimer je kršen zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah.