Predsedniške volitve: Pred Logarjem in Pirc Musarjevo zadnja etapa predsedniške tekme, v torek začetek predčasnega glasovanja

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 6. novembra - Do drugega kroga predsedniških volitev nas loči še teden dni, kandidata Anže Logar in Nataša Pirc Musar pa imata tako še nekaj dni časa za nagovarjanje volivcev. Ti bodo svoj glas lahko oddali že na predčasnem glasovanju, ki bo potekalo od torka do četrtka. Kdo bo v predsedniški palači nasledil Boruta Pahorja, pa bo znano v nedeljo.