Lista Zavedno Koper in Patrik Greblo po volilno pravico na ustavno sodišče

Koper, 4. novembra - Predstavniki Liste Zavedno Koper so se zaradi zavrnitve njihovih kandidatur s strani občinske volilne komisije in upravnega sodišča obrnili na ustavno sodišče. Trdijo, je bila 63 ljudem neupravičeno kršena pasivna volilna pravica in da v postopku potrjevanja kandidatur niso ravnali v nasprotju z zakoni.