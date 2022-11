Lani 11-odstotna rast izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost

Ljubljana, 4. novembra - Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost so lani v Sloveniji po začasnih podatkih statističnega urada znašali 1,1 milijarde evrov. To je 11 odstotkov več kot predlani. Največ oz. 50 odstotkov so jih prispevale gospodarske družbe. Kljub povečanju pa se je delež vseh izdatkov v BDP zmanjšal za desetinko odstotne točke na 2,14 odstotka.