Anketa Mladine: V drugem krogu predsedniških volitev najvišja podpora Pirc Musarjevi

Ljubljana, 4. novembra - V drugem krogu predsedniških volitev se sodeč po anketi, ki jo je med 27. in 29. oktobrom za Mladino opravila agencija Ninamedia, zmaga obeta odvetnici Nataši Pirc Musar, ki naj bi jo izbralo 61,3 odstotka volivcev in volivk. Poslanca SDS Anžeta Logarja naj bi podprlo 38,7 odstotka volivcev in volivk.