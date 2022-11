Tedenski pregled - svet od 4. 11. do 10. 11.

Ljubljana, 11. novembra - Končnih izidov vmesnih volitev v ZDA še ni, a t. i. rdečega cunamija ni bilo. V Šarm el Šejku se je začela podnebna konferenca ZN. Odnosi med Srbijo in Kosovom se spet zaostrujejo. Ruska vojska je začela umik iz Hersona, v ZDA so priznali, da so v stikih z Moskvo. Veliko pozornosti je zbudil obisk nemškega kanclerja Olafa Scholza na Kitajskem.