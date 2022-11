Singapur, 4. novembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju občutno zvišale. Na trgu so začel vnovič krožiti govorice, da utegne Kitajska omiliti svojo strogo covidno politiko, to pa spodbuja pričakovanja, da se bo povpraševanje po nafti povečalo, pravijo analitiki.