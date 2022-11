Ljubljana, 3. novembra - V nogometni konferenčni ligi so znani vsi udeleženci izločilnih bojev. Neposredno pot v osmino finala so si zagotovili Istanbul Basaksehir, Alkmaar, Djurgardens, Sivasspor in Slovan Bratislava Žana Medveda ter West Ham, Villarreal in Partizan.