Newyorške borze končale v rdečem

New York, 3. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Svetovne delnice so večinoma padle, saj je britanska centralna banka Bank of England napovedala še en velik dvig obrestnih mer in hkrati opozorila na dolgotrajno recesijo, ki naj bi trajala do sredine leta 2024, poroča francoska tiskovna agencija AFP.