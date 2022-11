Prva in druga mesta razdeljena v petih skupinah konferenčne lige

Ljubljana, 3. novembra - V nogometni konferenčni ligi so znani udeleženci izločilnih bojeviz skupin A, E, F, G in H. Neposredno pot v osmino finala so si zagotovili Istanbul Basaksehir, AZ Alkmaar, Djurgardens, Sivasspor in Slovan Bratislava Žana Medveda. Nastop v šestnajstini finala proti tekmecem iz evropske lige pa Fiorentina, Dnipro, Gent, Cluj in Basel.