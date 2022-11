Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 11.)

Ljubljana, 3. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o največji slovenski energetski družbi Petrol, ki je zaključila pripojitev hrvaške družbe Crodux derivati dva in postala drugi največji ponudnik naftnih derivatov na Hrvaškem. Poročale so tudi o sobotnem ropu v Šempetru pri Gorici, kjer sta oborožena moška oropala enega od bencinskih servisov.