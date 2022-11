Nova italijanska premierka Meloni na prvem srečanju z voditelji EU

Bruselj, 3. novembra - Italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je bila v preteklosti pogosto kritična do EU, se je danes v Bruslju sestala s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo, kjer je v ospredje postavila energetsko krizo, Ukrajino in priseljevanje.