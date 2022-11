Večer o evropskem prvenstvu v rokometu za ženske (4. 11.)

Maribor, 3. novembra - Bojan Bauman v komentarju Do zadnje sekunde piše o začetku evropskega prvenstva v rokometu za ženske, ki bo med drugim potekalo tudi v Sloveniji in ga bodo v uvodni tekmi z danskimi odprle slovenske rokometašice. Avtor meni, da so Slovenkam odprte vse možnosti in jih je treba podpreti od trenutka, ko bodo na igrišču nepopustljive.