V zahodni polovici Slovenije možnost krajevno močnejših nalivov

Ljubljana, 4. novembra - Občasne krajevne padavine so se ponoči krepile in zjutraj razširile nad vso državo. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo zjutraj, dopoldne in sredi dneva možni krajevno močnejši nalivi, saj se bo prek severnega Jadrana ob močnih južnih vetrovih pomikal ciklon z vremensko fronto, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

Za zahodni del države tako velja oranžno opozorilo, za vzhodni pa rumeno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Danes bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pozno popoldne bodo padavine od zahoda postopno slabele. Pihal bo južni veter, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 19 stopinj.

V soboto in nedeljo bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno, na vzhodu ponekod pretežno oblačno in večinoma suho. V ponedeljek kaže na sončno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, so še napovedali na Arsu.