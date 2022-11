Proračun v desetih mesecih z 283 milijonov evrov primanjkljaja

Ljubljana, 3. novembra - Državni proračun je po prvih izračunih v prvih desetih mesecih zabeležil 10,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 14,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se v tem času zmanjšali za 7,3 odstotka na približno 10,6 milijarde evrov. Znižal se je tudi primanjkljaj, in sicer na 283 milijonov evrov, so sporočili s finančnega ministrstva.