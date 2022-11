Županske volitve: Kandidati v Murski Soboti se strinjajo, da mora mestna občina povezovati regijo

pripravil Marjan Maučec

Murska Sobota, 8. novembra - Kandidatka in trije kandidati za župana mestne občine Murska Sobota se strinjajo, da mora biti največja občina v Pomurju povezovalec regijskih interesov. Za STA so navedli tudi prve tri naloge, ki bi jih opravili ob izvolitvi, ter pojasnili pogled na odnos med gospodarskim razvojem in zunanjo podobo občine.