Celje, 3. novembra - Danes okoli poldneva je iz Kriznega centra za mlade v Celju odšel 10-letni deček, državljan Afganistana. Oblečen je v živo zeleno jakno, temnejše hlače in obut v bele športne copate, so sporočili s Policijske uprave Celje. Policija prosi vse, ko so ga opazili, naj pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko 080 12 00.