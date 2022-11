Predsedniške volitve: Logar in Pirc Musarjeva za preseganje delitev in sovražnega govora

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 7. novembra - Predsedniška kandidata Nataša Pirc Musar in Anže Logar sta soglasno obsodila sovražni govor in nedavne primere fizičnega nasilja. Izpostavljata pomen spoštovanja ustavno zagotovljenih pravic in ustavnega sodišča, ki mora biti strokovno. Ob vprašanju instituta opravičila predsednika Pirc Musarjeva razmišlja o spravi, Logar pa o krivicah na sodiščih.