Parlamentarni odbor podprl predlagane spremembe zakonov o voznikih ter mobilnih delavcih

Ljubljana, 3. novembra - Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so na današnji seji podprli predlog novele zakona o voznikih, ki med drugim podaljšuje veljavnost starih vozniških dovoljenj do leta 2033. Kljub nasprotovanju poslanske skupine Levica so podprli tudi vladno novelo zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev.