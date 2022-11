Brata Russo povečala zvezdniško zasedbo film The Electric State

Los Angeles, 5. novembra - Brata Joe in Anthony Russo sta še povečala zvezdniško zasedbo za načrtovani znanstvenofantastični film The Electric State. Po Millie Bobby Brown, Chrisu Prattu, Stanleyju Tucciju in Jasonu Alexandru so se zasedbi pridružili še Giancarlo Esposito, Anthony Mackie in Billy Bob Thornton, je sporočil Netflix. Začetek produkcije je napovedan za jesen.