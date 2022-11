Južna Koreja: Izstrelitev severnokorejske medcelinske balistične rakete neuspešna

Pjongjang/Seul, 3. novembra - Današnja izstrelitev severnokorejske medcelinske balistične rakete je bila neuspešna, so sporočili iz južnokorejske vojske. Washington je medtem vse države pozval k uveljavitvi sankcij proti Pjongjangu, v odgovor na raketne poizkuse pa bosta Južna Koreja in ZDA podaljšali skupne vojaške vaje. ZDA in Nemčija sta izstrelitev že obsodili.