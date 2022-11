Občine v številkah: Največ električnih avtomobilov v občini Log - Dragomer

Ljubljana, 12. novembra - Največ električnih avtomobilov, in sicer 15,5 na tisoč prebivalcev, so lani imeli v občini Log - Dragomer. Sledijo Komenda (6,17), Trzin (6,15) in Ljubljana s 5,3 električnega avtomobila na tisoč prebivalcev. V 33 občinah imajo več kot tri takšna vozila na tisoč prebivalcev. V osmih občinah pa ni registriran niti en električni avtomobil.