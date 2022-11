V Delavski svetovalnici pozdravljajo ukrepanje koprskih kriminalistov

Koper, 3. novembra - V Delavski svetovalnici so ob neuradnih informacijah, da se kazenske ovadbe koprskih kriminalistov zoper dve podjetji zaradi kršitve pravic delavcev nanašajo na primer podjetij Marinblu in Selea, zadovoljni. Prav oni so namreč na primer opozorili pred pol leta. Na koprski policijski postaji so o ugotovitvah preiskave spregovorili v izjavi medijem.