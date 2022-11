Začenja se Evropski simpozij hrane

Ljubljana, 5. novembra - Ljubljana od danes do ponedeljka spet gosti Evropski simpozij hrane, enega najpomembnejših evropskih kulinaričnih dogodkov. V tem času se bodo zvrstila številna kulinarična doživetja, vrhunec pa bo ponedeljkov simpozij, na katerem bodo strokovnjaki spodbudili k naprednemu razmišljanju in delovanju v prid boljše in trajnostne prihodnosti.