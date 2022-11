Ruska invazija na Ukrajino še okrepila antisemitizem v EU

Dunaj, 3. novembra - Dezinformacije in sovraštvo do judov so se od začetka ruske invazije na Ukrajino "razcveteli" na internetu, v danes objavljenem letnem poročilu o antisemitskih incidentih opozarja Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA). Poudarila je, da se je s tem samo še poslabšal trend, ki se je začel že s pandemijo covida-19.