Anthony Hopkins bo stopil v čevlje Sigmunda Freuda

Los Angeles, 3. novembra - Produkcijska hiša Sony Pictures Classics je odkupila pravice za film Freud's Last Session, v katerem bo slavnega očeta psihoanalize Sigmunda Freuda upodobil oskarjevec Anthony Hopkins. Ob njem bo v vlogi priznanega pisatelja in misleca C. S. Lewisa nastopil Matthew Goode. Film bo režiral Matt Brown, piše filmski portal Deadline.