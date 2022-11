V prvem četrtletju prek spleta nakupovalo nekoliko manj ljudi kot lani

Ljubljana, 5. novembra - V prvih treh mesecih letos je prek spleta nakupovala polovica prebivalcev Slovenije, starih med 16 in 74 let, kar je nekoliko manj kot lani, ko je ta delež znašal 59 odstotkov, kaže raziskava statističnega urada. Med najpogosteje kupljenimi izdelki so bili oblačila, čevlji in dodatki. Prek spleta so največ nakupovali Gorenjci, najmanj pa Korošci.