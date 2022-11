Odprli prvo prenovljeno malo počivališče ob avtocestah

Ljubljana, 3. novembra - Družba Dars, ki upravlja avtoceste in hitre ceste, zaključuje s prenovo prvega sklopa malih počivališč na avtocestnem omrežju. Tako so danes odprli prvo prenovljeno malo počivališče - Studenec sever na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Pričakujejo, da bodo vsa preostala počivališča iz prvega sklopa odprta še v tem mesecu.