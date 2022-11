Na območju Maribora skoraj 20 kršitev zaradi preobremenitev tovornih vozil

Maribor, 3. novembra - Na avtocestnem omrežju na območju Policijske uprave Maribor, kjer so v nedeljo popoldne in zvečer poostreno nadzirali cestni promet in bili pri tem še zlasti pozorni na kršitve cestnoprometnih predpisov na avtocestah, so pri kontroli 34 voznikov tovornih vozil ugotovili kar 17 kršitev zaradi preobremenitve tovornih vozil.