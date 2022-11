Oblikovalka Andreja Kragelnik med finalisti na milanskem tednu nakita

Milano, 3. novembra - Oblikovalka tekstilij in oblačil Andreja Kragelnik se je uvrstila med finaliste tedna nakita v Milanu (Milano Jewelry Week), ki velja za največjo tovrstno prireditev v tem delu Evrope. Na razstavi neodvisnih oblikovalcev The FaB by Artistar Jewels se je predstavila z dvema kosoma tekstilnega nakita iz svoje kolekcije Corall.