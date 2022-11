Mariborske mladinske organizacije predstavljajo možnosti za udejstvovanje

Maribor, 3. novembra - V organizaciji Mladinskega kulturnega centra (MKC) Maribor se danes začenja 9. edicija Festivala Mladi Maribor. Gre za festival mariborskih mladinskih organizacij, ki tako predstavljajo mladim pestro paleto možnosti za udejstvovanje in aktiviranje. Sklepno dejanje bo dvodnevni Karierni sejem - sejem poklicev in izobraževanja 15. in 17. novembra.