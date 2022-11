Dončić ob novi zmagi Dallasa spet z več kot 30 točkami

Dallas, 3. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks so na sedmi tekmi sezone severnoameriške lige NBA dosegli četrto zmago. Tokrat so doma premagali Utah Jazz s 103:100, slovenski zvezdnik Luka Dončić je še na sedmi tekmi zapovrstjo dosegel vsaj 30 točk. Tokrat je v 35 minutah zbral 33 točk, 11 podaj in pet skokov ob petih izgubljenih žogah.