Buffalo, 3. novembra - Hokejisti Buffalo Sabres še naprej dobro igrajo ob začetku sezone severnoameriške lige NHL. Nazadnje so premagali Pittsburgh Penguins s 6:3 in so tik pod vrhom v vzhodni konferenci. Na drugi tekmi večera so Toronto Maple Leafs s 5:2 ugnali Philadelphio Flyers.