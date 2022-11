Newyorške borze končale krepko v rdečem

New York, 2. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili globoko pod izhodiščem. Ameriška centralna banka Federal Reserve je namreč v boju proti inflaciji po pričakovanjih vlagateljev glavno obrestno mero četrtič zapored zvišala za 0,75 odstotne točke in hkrati napovedala njeno nadaljnje zviševanje, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.