Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 11.)

Ljubljana, 2. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat cena električne energije v Sloveniji zaradi državnih subvencij v medletni primerjavi padla za 16 odstotkov. Pisale so še o umrljivosti zaradi covida-19 v Sloveniji in o zastojih na mejnem prehodu Obrežje ob vstopu v Slovenijo.