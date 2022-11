Sprti strani v Etiopiji sklenili dogovor o premirju

Pretoria, 2. novembra - Etiopska vlada in Tigrayska ljudska osvobodilna fronta (TPLF), ki zadnji dve leti bijeta krvavo vojno na severu Etiopije, sta danes na mirovnih pogajanjih v Južni Afriki vendarle sklenili premirje. Med drugim sta se dogovorili o prekinitvi sovražnosti, razorožitvi, vzpostavitvi javnega reda in miru ter neoviranem dostopu do humanitarne pomoči.