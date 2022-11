Članice Arabske lige na vrhu v Alžiriji niso želele izbirati strani v vojni v Ukrajini

Alžir, 2. novembra - Voditelji članic Arabske lige so na dvodnevnem vrhu v Alžiriji ohranili zavezanost k načelu neuvrščenosti in se izognili izbiranju strani v vojni v Ukrajini. Pozvali so k diplomatski rešitvi konflikta, ki je med drugim gospodarsko prizadel tudi več članic lige, poroča nemška tiskovna agencija dpa.