Z velikim plišastim medvedkom do pomoči spolno zlorabljenim otrokom

Ljubljana, 2. novembra - Velik plišast medvedek pred Lutkovnim gledališčem v Ljubljani bo do 9. novembra opozarjal na stiske otrok, ki so preživeli spolno zlorabo in potrebujejo pomoč. Plišasti medvedek je del kampanje Če prijaviš, lahko ustaviš!, ki jo izvaja Inštitut za zaščito otrok Lunina vila.