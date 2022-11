Pirc Musarjeva vnovič zatrdila, da podjetja v njeni in v lasti soproga delujejo zakonito in družbeno odgovorno

Ljubljana, 2. novembra - Kandidatka za predsednico republike Nataša Pirc Musar v odzivu na danes objavljeno analizo poslovanja podjetij v njeni in v lasti njenega soproga Aleša Musarja, navedla, da je dokument poln netočnosti in napak. Znova je zatrdila, da so podjetja prijavljena vsem davčnim organom, izpolnjujejo zakonodajne zahteve in delujejo družbeno odgovorno.