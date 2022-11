Vreme: Oblačno

Ljubljana, 2. novembra - Ponoči bo oblačno, ponekod bo občasno deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj Cezija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod v zahodnih in osrednjih krajih bo še občasno deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Cezija.

Obeti: V petek bo oblačno in deževno, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Postopno bo hladneje. V soboto bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo oblačno in večinoma suho.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi, nad severozahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje. Z jugozahodnikom k nam priteka nekoliko manj topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo vzhodu še delno jasno, v krajih zahodno od nas bo več oblačnosti, občasno bodo krajevne padavine. V četrtek bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine.